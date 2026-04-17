Lupi domani a Mantova per rilanciare le ambizioni di salvezza

Pubblicato in data: 17/4/2026 alle ore:09:00 • Categoria: Avellino Calcio •

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Mantova – Avellino che verrà disputata sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:00 e valevole per la 35^ giornata del campionato di serie B è partita la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Danilo Martelli” di Mantova per un totale di 936 posti. La prevendita sarà attiva online su www.ticketone.com – Curva Cisa Ospiti

Costo: € 25,00 (Intero) + commissioni di servizio. Prima di procedere all’acquisto è necessario procedere all’autorizzazione della tessera tramite link appositamente segnalato nella pagina principale dell’evento.

Non è consentita la cedibilità del titolo di ingresso. Come da determinazione nr. 14/2026 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive saranno applicate le seguenti limitazioni: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Avellino ai soli possessori di tessera di fidelizzazione della Società Sportiva US Avellino 1912, nonché ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della stessa Società Sportiva ovunque residenti, esclusivamente per il settore ospiti. PERCORSO STRADALE TIFOSI OSPITI

1) uscita autostradale A22 MODENA-BRENNERO casello di MANTOVA

NORD

2) alla prima rotatoria prendere la 3a uscita in direzione Palazzo Te-Stadio

3) alla seconda rotatoria prendere la 2a uscita in direzione Mantova

4) alla terza rotatoria prendere la 2a uscita in direzione Palazzo Te-Mantova

5) Percorrere per 4 km Via Brennero in direzione Stadio fino al termine della quale inizia l’area di parcheggio riservata alla tifoseria ospite e l’accesso al settore “CURVA CISA”

CLICCA QUI PER LA MAPPA DAL CASELLO AUTOSTRADALE DI MANTOVA NORD AL DANILO MARTELLI – PATA STADIUM

https://maps.app.goo.gl/WMdAsvJCmqBJJJNZ9

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