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Omissione di soccorso: a processo 35enne di Atripalda

Pubblicato in data: 20/4/2026 alle ore:15:49 • Categoria: Cronaca

Un uomo di 35 anni, residente ad Atripalda, è stato rinviato a giudizio dal Giudice dell’udienza predibattimentale del Tribunale Penale di Avellino, dott.ssa Di Bartolomeo, con l’accusa di omissione di soccorso, ai sensi dell’art 189, commi1,6e7 del D.lgsn.285 del 1992 -Cd. Codice della Strada. I fatti risalgono  alnovembre 2024, quando, secondo l’accusa formulata dalla Procura della Repubblica di Avellino, in persona del Sostituto Procuratore dott.ssa Cecilia De Angelis, l’atripaldese a bordo della sua vettura una Lancia Ypsilon, all’incrocio di via Colombo ad Avellino, travolse una 20enne del posto senza fermarsi per prestarle soccorso. La giovane riportò una frattura scomposta della branca ileo-pubica con prognosi di 30 giorni. Difatti, fu subito trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati a seguito dell’intervento della polizia municipale di Avellino. Il legale del 35enne, l’ avv.Sabino Rotondi, in sede di avviso di conclusioni delle indagini preliminari, ha depositato una memoria difensiva con dichiarazioni di alcuni testimoni oculari che smentivano la tesi dell’accusa. Il dibattimento avrà inizio il prossimo 18 novembre dinanzi al Giudice del Tribunale di Avellino dott. Corona. La persona offesa non si è costituita parte civile, scegliendo di non chiedere il risarcimento del danno in sede penale.

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