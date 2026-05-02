Stasera gara 1 degli ottavi di finale playoff tra Scandone Avellino e Basket School Messina

Sabato 2 maggio, alle ore 20, il Pala Del Mauro sarà il teatro di gara 1 degli ottavi di finale playoff tra Scandone Avellino e Basket School Messina. Inizia la post season e per i biancoverdi sarà fondamentale partire con il piede giusto contro un avversario solido, talentuoso e costruito per essere protagonista.

La formazione siciliana, guidata da coach Pippo Sidoti, ha chiuso la regular season al settimo posto con 30 punti, frutto di 15 vittorie e 13 sconfitte: numeri che raccontano di una squadra competitiva e capace di giocarsela contro chiunque.

Messina si presenta ad Avellino con un roster profondo e ricco di individualità capaci di fare ladifferenza. Il pericolo principale arriva dal pacchetto esterni, dove spiccano giocatori di grandecontinuità realizzativa.

Su tutti, Giordano Chakir rappresenta una certezza offensiva: 14.7 punti di media e una carriera costellata di stagioni in doppia cifra testimoniano la sua capacità di incidere. Accanto a lui, Riccardo

Pio Vinciguerra è uno degli elementi più pericolosi: 15.6 punti di media, atletismo e versatilità lo rendono un terminale offensivo completo, capace di colpire in diversi modi.

Non meno importante il contributo di Hamish Warden, ala/centro di esperienza internazionale, che viaggia a 14 punti di media. Giocatore fisico e duttile, può creare problemi sia vicino a canestro che fronte a canestro, rappresentando un’arma preziosa nello scacchiere di Sidoti.

Il mercato ha ulteriormente rinforzato la squadra con innesti giovani ma interessanti come Anri Beltadze e Andrea Contaldo, oltre all’arrivo del playmaker Leonardo Marinelli, che garantisce ordine e qualità nella gestione del gioco.

Messina è dunque una squadra equilibrata, capace di alternare ritmo e fisicità, con diversi giocatoriin grado di accendersi offensivamente. Per la Scandone sarà fondamentale un approccio aggressivo fin dalle prime battute, soprattutto in difesa, per limitare le bocche da fuoco avversarie.

L’obiettivo per Avellino è chiaro: far valere il fattore campo e iniziare nel migliore dei modi il cammino playoff. Servirà concentrazione, intensità e una prova di maturità contro un avversario tutt’altro che semplice.

La post season è iniziata: al Del Mauro si fa sul serio