Unicusano Avellino Basket domani il play-in, Di Carlo: “Abbiamo una grande opportunità”

Si alza il sipario dei play-in, appuntamento domani alle 18.00 al PalaDelMauro. ‘Una opportunità da sfruttare’ ha dichiarato Gennaro Di Carlo, con il coach che ha preparato la formazione biancoverde per arrivare più che preparata al play-in. C’è stato poco tempo per organizzare la gara rispetto all’avversario odierno. Soltanto mercoledì sera i biancoverdi hanno avuto modo di conoscere la squadra che cercherà di ostacolare il loro cammino verso i play-off. Dal primo spareggio play-in è uscita vincente la Ferraroni JuVi Cremona, che potendo sfruttare il fattore campo ha superato Torino in un match teso ed intenso. L’Unicusanocontro i lombardi ha bilancio in pareggio, in entrambi casi è saltato il fattore campo. Due gare diverse, specialmente quella giocata il 3 aprile scorso, con Avellino priva di Grande e soprattutto con l’infortunio a gara in corso di Dell’Agnello.

Rispetto al match del mese scorso i biancoverdi ci arrivano con l’infermeria piena vista anche l’assenza di capitan Mussini, ma con un Francis in più. Il giocatore americano al suo esordio la scorsa settimana, al netto di un avversario in difficoltà, è stato positivo. Capacità di letture nel gioco, bravo a mettere in ritmo i compagni ed un eccellente finalizzatore. Un giocatore davvero interessante, da tenere d’occhio anche per costruire l’Unicusano Avellino Basket che verrà, indipendentemente da come andrà a finire questa stagione agonistica. Gli irpini sperano di ritrovare minuti anche da Alessandro Grande. Il cestista per più di un mese è stato costretto ai box, ma ha tanta voglia di poter dare una mano. «Non sappiamo ancora se ci sarà» ha dichiarato il coach, che si sofferma sul vantaggio del campo ed il pubblico. «Ci darà sicuramente una mano, per centrare l’obiettivo. Il pubblico ha dimostrato maturità e c’è unità di intenti». I reduci della passata stagione, Lewis e Jurkatamm, vorranno contribuire a trascinare la squadra verso il play-off, che vedrà i biancoverdi sfidare, in caso di passaggio del turno, l’ostile Fortitudo Bologna. Per far sì che questo accada si dovrà giocare una gara in cui gli irpini dovranno alzare l’intensità difensiva, frenare la qualità di esterni come Panni e Garrett, che non ha giocato l’ultima gara di campionato. Da mettere un freno anche al tiro da tre punti di Allinei, buon difensore per altro e la bidimensionalità di Barbante.

L’AVVERSARIO

Cremona ha giocato una eccellente seconda parte di stagione con merito ed un pizzico di fortuna ha strappato il fattore campo nello spareggio play-in. La squadra di Bechi ha una identità ed ha saputo affermarsi in questo campionato. Preferiscono ritmi alti, tiri nei primi secondi dell’azione ed hanno un buon talento in alcuni elementi. Sarà una partita più equilibrata del previsto viste anche le defezioni avellinesi, che scenderanno in campo con una squadra rivisitata. La presenza di lunghi di ruolo dominanti all’interno dell’area difensiva come Bortolin ed atipici come Barbante rende Cremona un avversario pericoloso, che per altro potrà giocare senza pressione avendo raggiunto un obiettivo non soltanto importante, ma avendo conquistato con largo anticipo la salvezza, proprio vincendo lo scorso tre aprile sul campo di Avellino

I NUMERI

L’Unicusano ha chiuso la sua stagione regolare con la media di 81.1 punti, 16.8 assist, il 53.0% da due, il 35.0% da tre ed il 77.0% ai liberi. Lewis ha chiuso come miglior marcatore con 14.9 punti di media.

Cremona ha in Garrett il miglior realizzatore con 16.5 punti di media coadiuvato dai 10.5 di Kadeem Allen ed i 10.1 di Panni.

DIRETTA STREAMING

Il match potrà essere seguito su LNP Pass a partire dalle ore 17.50.

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Jurkatamm, Zerini, Lewis, Chandler, , Grande, Fianco, Donati, Pini, Cicchetti, Pullazi, Fresno

Coach: Di Carlo

FERRARONI JUVI CREMONA

Allen, Panni, Di Croce, Del Cadia, La Torre , Barbante, Allinei, Vecchiola, Garrett, Bortolin, Del Vecchio n.e..

All.: Bechi

ARBITRI

Alessandro Costa, Matteo Roiaz, Helmi Tognazzo