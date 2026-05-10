La Scandone Avellino stacca il pass per i quarti di finale

La Scandone Avellino conquista, con autorità, gara 3 degli ottavi di finale playoff superando tra le mura amiche la Basket School Messina con il punteggio di 82-55 e stacca il pass per i quarti di finale, dove affronterà l’Esperia Cagliari. I sardi arrivano alla sfida dopo aver eliminato la Dinamo Brindisi, riuscendo nell’impresa di ribaltare per ben due volte il fattore campo nel corso della serie.

Gara 1 andrà in scena mercoledì 13 maggio alle al Del Mauro.

Successo meritato per gli uomini di coach Ciro Dell’Imperio, capaci di costruire la vittoria

soprattutto attraverso una prestazione difensiva di altissimo livello. I biancoverdi hanno indirizzato

il match già nel primo tempo, giocato con straordinaria intensità su entrambe le metà campo: aggressivi dietro, fluidi e cinici in attacco.

Ancora una volta il grande protagonista è stato Kmetic, autentico trascinatore della Scandone,

autore di una prova strepitosa chiusa con 25 punti e una raffica di triple che hanno spento ogni tentativo di rimonta degli ospiti.

La Scandone Avellino parte con grande intensità: Scanzi guida l’attacco irpino, la difesa è aggressiva e Messina è costretta subito al primo time out del match. Gli ospiti provano a reagire con Chakir e Warden, ma entrambe le squadre faticano al tiro e il punteggio resta basso.

L’ingresso di Kmetic cambia l’inerzia della gara: il suo impatto è decisivo e permette alla Scandone di dare la prima vera spallata nel finale di quarto.

Al 10’ la Scandone conduce 17-7.

La Scandone Avellino continua a dominare anche nel secondo quarto grazie a una difesa soffocante che manda fuori ritmo gli ospiti. Messina fatica enormemente a costruire buoni tiri,

mentre i biancoverdi controllano i tabelloni con Ragusa e Stefanini. In attacco Avellino trova

continuità con Kmetic e Duranti, toccando anche il +20 grazie a un basket rapido ed efficace.

Messina prova a reagire con un mini break di 6-0 firmato da Warden e Busco, ma ancora una volta

è Kmetic a spegnere ogni tentativo di rimonta: tre triple consecutive dell’esterno irpino ristabiliscono immediatamente le distanze. I ragazzi di coach Dell’Imperio sono micidiali dall’arco e chiudono ogni linea di passaggio in difesa, aumentando ulteriormente il vantaggio nel finale di tempo. Sulla sirena arriva anche la tripla di Cioppa che fissa il punteggio sul 43-20 all’intervallo.

Il terzo quarto si apre con le triple di Duranti e Cioppa che consolidano ulteriormente il vantaggio

della Scandone Avellino. I biancoverdi giocano con grande fluidità offensiva e intensità difensiva,

toccando anche il +30 e gestendo senza difficoltà ritmo e inerzia della gara.

Messina fatica a trovare soluzioni efficaci e coach Sidoti prova a mischiare le carte senza riuscire a

cambiare l’andamento del match. Ottima l’intesa sull’asse Gay–Ragusa, decisivo su entrambi i lati

del campo. Marinelli prova a tenere in piedi i siciliani, ma al 30’ il distacco resta ampiamente favorevole alla Scandone: 64-39.

Nell’ultimo quarto la gara scivola via senza particolari scossoni, con la Scandone Avellino che controlla agevolmente il largo vantaggio accumulato nei primi tre periodi. Ancora protagonista Kmetic, autore di altre giocate di grande qualità che arricchiscono il suo bottino personale e infiammano il Del Mauro. Messina prova a limitare il passivo nel finale, ma la Scandone gestisce senza problemi fino alla sirena, conquistando il pass per i quarti di finale playoff: 82-55 il risultato finale

Queste le dichiarazioni di coach Dell’Imperio al termine della gara: “È stata la partita che volevamo giocare dopo la brutta prestazione di gara 2, che non rispecchiava il nostro valore. Questi sono iplayoff e bisogna avere la giusta mentalità: oggi i ragazzi sono stati straordinari, interpretando nel

migliore dei modi il piano partita. Siamo soddisfatti del percorso fatto finora. Abbiamo messo in

campo grande intensità difensiva. Certamente avremmo voluto chiudere la serie in due gare, ma quando c’è la possibilità di rimediare bisogna sfruttarla al massimo, proprio come abbiamo fatto stasera. Nei quarti affronteremo Cagliari, che si è qualificata anch’essa dopo una serie combattuta arrivata a gara 3. I sardi sono un’ottima squadra, con giocatori di grande qualità: sarà una serie intensa e molto affascinante.”

Parziali: 17-7; 26-13; 21-19; 18-16

Tabellino

Scandone Avellino. Scanzi 6, Cioppa 6, Cantone , Ragusa 11, Kmetic 25, Duranti 10, Stefanini 2, Gay 6, Donda 8, Vitale 8, Galli

Coach Dell’Imperio

Basket School Messina. Lo Iacono 5, Marinelli 16, Vinciguerra , Iannicelli 6, Chakir 15, Beltadze 2, Warden 5, Contaldo 2, Busco 2, Sakovic 2

Coach Sidoti