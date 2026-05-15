Atripalda, maxi finanziamento da oltre 2 milioni per la sicurezza del territorio: fondi per ponte di via Cammarota, dissesto e viabilità

Oltre due milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio comunale, prevenire il dissesto idrogeologico e intervenire su strade e infrastrutture strategiche. Il Comune di Atripalda incassa un importante risultato sul fronte della programmazione e degli investimenti pubblici grazie all’assegnazione di 2 milioni e 480mila euro da parte del Ministero dell’Interno nell’ambito del piano triennale 2026-2028 dedicato alla messa in sicurezza degli enti locali.

Tre gli interventi finanziati che interesseranno diverse aree della città e che puntano a ridurre i rischi legati alla fragilità del territorio, migliorando al tempo stesso la viabilità urbana e la tutela dei cittadini.

Ad annunciare il via libera ai finanziamenti è il sindaco Paolo Spagnuolo, che parla di «un risultato importante ottenuto grazie ad un lavoro di programmazione serio e costante portato avanti dall’amministrazione comunale e dagli uffici tecnici».

«Il lavoro di programmazione paga sempre – dichiara il primo cittadino –. Il Ministero dell’Interno ha assegnato al nostro Comune ben 2 milioni e 480mila euro per tre interventi fondamentali di messa in sicurezza che cambieranno il volto del territorio nel triennio 2026-2028. Atripalda non aspetta: con questi finanziamenti investiamo sulla prevenzione e sulla protezione di tutti noi».