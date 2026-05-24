Amministrative Avellino 2026, affluenza in crescita alle 19: ha votato il 39,42%

Urne aperte per le elezioni amministrative ad Avellino. Dopo la chiusura della campagna elettorale dello scorso venerdì, per i tre candidati sindaco, Nello Pizza, Laura Nargi e Gianluca Festa, è arrivato il momento della prova delle urne e del giudizio degli elettori.

I seggi si sono aperti alle ore 7 di domenica e resteranno operativi fino alle 23, per poi riaprire lunedì mattina alle 7 e chiudere definitivamente alle 15. Subito dopo partiranno le operazioni di scrutinio.

Intanto l’attenzione resta concentrata sull’affluenza. Nella seconda rilevazione della giornata, alle ore 19, ha votato il 39,42% degli aventi diritto. Un dato in crescita rispetto alla precedente tornata elettorale del giugno 2024, quando allo stesso orario l’affluenza si fermò al 36,67%.

Un’inversione di tendenza rispetto al primo rilevamento delle ore 12, con il dato della partecipazione che nel corso della giornata ha mostrato segnali di crescita, mentre la città attende di conoscere quale sarà il livello definitivo della partecipazione al voto.