Amministrative Avellino, affluenza al 54,66%: oggi ultime ore di voto, poi lo scrutinio

Pubblicato in data: 25/5/2026 alle ore:00:59 • Categoria: Politica •

Ultime ore per esprimere il proprio voto alle elezioni comunali di Avellino 2026. Dopo la chiusura della campagna elettorale di venerdì scorso, i cittadini sono chiamati a scegliere il prossimo sindaco tra i tre candidati in corsa: Nello Pizza, Laura Nargi e Gianluca Festa. La prima giornata di votazioni ha fatto registrare un’affluenza del 54,66% alle ore 23 di domenica, un dato leggermente inferiore rispetto alla precedente tornata elettorale, quando allo stesso orario aveva votato il 56,59% degli aventi diritto. Si torna al voto oggi, lunedì, con i seggi riaperti dalle ore 7 fino alle 15. Saranno quindi le ultime ore utili per consentire agli elettori di recarsi alle urne ed esprimere la propria preferenza. Al termine delle operazioni di voto partirà immediatamente lo scrutinio, che definirà il quadro politico del capoluogo irpino e stabilirà se uno dei candidati riuscirà a conquistare la fascia tricolore già al primo turno oppure se sarà necessario ricorrere al ballottaggio.

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