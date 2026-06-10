Scandone, la notte della verità: il Del Mauro chiama a raccolta l’Irpinia

QUESTA SERA L’IRPINIA HA UN APPUNTAMENTO CON LA STORIA. LA SUA.

Lo senti anche tu, vero?

Quel formicolio sotto pelle. Lo stesso che ti ha attraversato domenica sera, a pochi centesimi di secondo dalla fine, quando la bomba di Duranti è entrata e tutta l’Irpinia è saltata in piedi nello stesso istante — chi al palazzetto, chi davanti a un telefono, chi in mezzo alla strada. Per un attimo eravamo una cosa sola.

Quel canestro non ha solo vinto Gara 1.

Ha aperto una porta.

Perché adesso il discorso è semplice, e fa quasi paura anche solo a pensarlo: se stasera ……

Lo sai anche tu cosa significa. Ma meglio non dirlo ad alta voce. Non ancora.

A casa loro ci siamo riusciti all’ultimo respiro. A casa nostra possiamo chiuderla. Davanti alla nostra gente. Sul nostro parquet. Con la nostra voce a spingere ogni canestro.

C’è una squadra che porta il nome della nostra terra sul petto, la Scandone, e che questa sera ha bisogno di una cosa sola per scrivere la pagina più importante: ha bisogno di te.

Chiudi gli occhi un secondo. Immaginalo davvero.

Il Pala Del Mauro pieno fino all’ultimo gradino. Il pallone che batte e rimbomba nello stomaco di tutti. Migliaia di mani che battono insieme, finché non capisci più dove finisce la tua voce e dove comincia quella di chi ti sta accanto. Uno sconosciuto che ti abbraccia su un canestro decisivo. Tuo figlio che ti guarda con gli occhi spalancati e capisce, per la prima volta nella vita, cosa significa appartenere a un posto.

Questo non te lo regala uno schermo. Questo lo vivi solo da dentro.

Questa sera, se resti sul divano, te la perdi. Punto. Non ci sarà la replica, non ci sarà il “ci vado la prossima”. Una promozione si gioca una volta sola, e o c’eri o non c’eri.

E sai qual è la parte che non puoi raccontarti? Che stavolta non hai scuse.

Il biglietto di curva costa 1 euro. Uno. Meno di un caffè. I bambini under 14 entrano gratis. Non è una questione di soldi. Non è una questione di tempo. È solo una questione di ideali.

Ai nostri avversari facciamogli trovare un muro.

Caldo, rumoroso, indomabile. Perché il fattore campo non sono solo i ragazzi in maglia: il fattore campo siamo noi. E un’Irpinia che decide di farsi sentire tutta insieme non fa rumore.

Fa tuono.

📍 PALA DEL MAURO — Avellino 📅 GARA 2 — Mercoledì 10 giugno 2026, ore 20:30 🎟️ Curva 1€ · Under 14 GRATIS · Biglietti online o al botteghino

Porta tuo padre. Porta tuo figlio. Porta l’amico che dice sempre “una volta ci venivo”.

Questa sera l’Irpinia ha un appuntamento con sé stessa.

Esserci non è tifare. È esistere insieme.

Ci vediamo stasera al Pala Del Mauro.