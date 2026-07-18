Parco delle Acacie, affidata la gestione del bar: «Pronto a diventare un nuovo punto di ritrovo»

Nuovo corso per il locale commerciale all’interno del Parco delle Acacie. Ad annunciarlo è la consigliera comunale delegata al Patrimonio, Carmen Trasente, che ha illustrato l’affidamento della gestione del bar situato all’ingresso dell’area verde.

«In questi anni – spiega – abbiamo sempre cercato di trasformare il patrimonio comunale da passività a risorsa e il Parco delle Acacie rientra pienamente in questa visione». Il parco, ricorda la consigliera, rappresenta uno dei principali spazi pubblici della città: è frequentato quotidianamente da famiglie e giovani, ospita numerosi eventi e il tradizionale mercato settimanale.

Il locale era rimasto inutilizzato dopo la riconsegna da parte del precedente gestore, a cui il Comune aveva revocato l’affidamento a causa della morosità maturata. Il nuovo bando predisposto dall’Ufficio tecnico ha consentito di individuare un nuovo concessionario.

«È stato presentato un progetto che punta non solo alla valorizzazione del locale commerciale, ma dell’intero Parco delle Acacie».