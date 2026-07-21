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Amichevole Sambenedettese–Avellino: al via la prevendita

Pubblicato in data: 21/7/2026 alle ore:16:49 • Categoria: Avellino Calcio

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara amichevole Sambenedettese – Avellino che verrà disputata domenica 26 luglio 2026 alle ore 20:30 è partita la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto per un totale di 1000 posti.

La prevendita sarà attiva online e presso i punti vendita Vivaticket.

Curva Sud Ospiti
Costo: € 8,00 (Intero) + diritti di prevendita e commissioni di servizio.

Ridotto Under 12 € 1,00 (acquistabile soltanto presso i punti vendita e non online)

La prevendita terminerà alle ore 19:00 di sabato 25 luglio. Non sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti il giorno stesso della gara.

PERCORSO STRADALE TIFOSI OSPITI
1) A14 direzione nord;
2) Uscita Ascoli Piceno/San Benedetto;
3) Seguire per San Benedetto;
4) Super Strada 2 corsie in direzione San Benedetto;
5) Immettersi nella tangenziale e prendere al quarta uscita “Viale dello Sport”.

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