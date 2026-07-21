Amichevole Sambenedettese–Avellino: al via la prevendita

Pubblicato in data: 21/7/2026 alle ore:16:49 • Categoria: Avellino Calcio •

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara amichevole Sambenedettese – Avellino che verrà disputata domenica 26 luglio 2026 alle ore 20:30 è partita la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto per un totale di 1000 posti. La prevendita sarà attiva online e presso i punti vendita Vivaticket. Curva Sud Ospiti

Costo: € 8,00 (Intero) + diritti di prevendita e commissioni di servizio. Ridotto Under 12 € 1,00 (acquistabile soltanto presso i punti vendita e non online) La prevendita terminerà alle ore 19:00 di sabato 25 luglio. Non sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti il giorno stesso della gara. PERCORSO STRADALE TIFOSI OSPITI

1) A14 direzione nord;

2) Uscita Ascoli Piceno/San Benedetto;

3) Seguire per San Benedetto;

4) Super Strada 2 corsie in direzione San Benedetto;

5) Immettersi nella tangenziale e prendere al quarta uscita “Viale dello Sport”.

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