Il presidente Barbarisi: “Solidarietà alla consigliera Palladino, difendere la dignità delle istituzioni è un dovere di tutti”

Il presidente del Consiglio comunale di Atripalda, Lello Barbarisi, ha concluso l’ultima seduta consiliare con un intervento di solidarietà nei confronti della consigliera Nancy Palladino, destinataria nei giorni scorsi di un commento sessista sulla pagina Facebook di AtripaldaNews.

Barbarisi ha espresso, a nome proprio e dell’intera maggioranza, la vicinanza alla consigliera, condannando con fermezza episodi che colpiscono non solo la persona, ma anche il ruolo istituzionale ricoperto.

«Vogliamo esprimere in maniera ufficiale la vicinanza di tutti noi alla consigliera Palladino per quanto accaduto. Mi auguro che, qualora situazioni del genere dovessero riguardare qualsiasi altro consigliere comunale, ci sia sempre la volontà comune di contrastare e stigmatizzare questi comportamenti. Un consigliere comunale resta un rappresentante della città, eletto dai cittadini, e come tale merita rispetto», ha affermato il presidente dell’assise.

Barbarisi ha poi sottolineato che la tutela dell’immagine dei consiglieri comunali deve andare oltre le appartenenze politiche: «Se mi fossi trovato a presiedere il Consiglio anche in altre circostanze che hanno coinvolto esponenti dell’opposizione, avrei fatto lo stesso. È nostro dovere salvaguardare la dignità e l’immagine dei consiglieri comunali anche al di fuori di quest’aula».

Infine, rivolgendosi direttamente alla consigliera Palladino, ha aggiunto: «A Nancy, che considero un’amica da sempre nonostante le diverse posizioni politiche e il confronto in Consiglio comunale, va la mia solidarietà personale e quella dell’intera maggioranza».