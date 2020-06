Lavori di risanamento idrogeologico per oltre un milione di euro in via Cupa Lauri, San Gregorio e Fosso Orto dei Preti di Atripalda.

Il primo intervento di messa in sicurezza, per il quale il comune del Sabato ha ottenuto dal Ministero dell’Interno un contributo di 631mila euro, interessa le aree che presentano un elevato rischio di frana in località via Cupa Lauri, Via San Gregorio, bretella di collegamento via San Gregorio con la strada provinciale, via Cupa del Sarno e ha richiesto a Palazzo di città la costituzione dell’Ufficio di progettazione, direzione dei lavori ed esperimento attività teniche. A costituire il gruppo di progettazione sono il geometra Felice De Cicco, Responsabile del II Settore – Servizio I Lavori Pubblici quale responsabile dell’attività di programmazione della spesa e Rup (Responsabile Unico del Procedimento); il geometra Alfredo Berardino Responsabile del II Settore – Servizio II Manutenzione e Patrimonio quale collaboratore al Rup e collaboratore della direzione dei lavori e infine l’architetto Giuseppe Cocchi, funzionario presso l’Ufficio tecnico comunale di piazzetta Pergola, quale addetto alle attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici e di direzione dei lavori.

Le competenze spettanti saranno calcolate secondo quanto previsto dal vigente regolamento per l’incentivo alla progettazione.

Attraverso il portale telematico Mepa invece si procederà, mediante trattativa diretta, ad affidare a professioni esterni l’incarico di “progettista del progetto di fattibilità tecnico economica, del definitivo e dell’esecutivo” per un importo di 36.371,45 euro, la redazione della relazione geologica per altri 5.463,24 ed infine quella verificatore e assistente alla validazione per altri 6.482,03 euro riservandosi infine l’affidamento come collaudatore statico in corso d’opera.

Il secondo intervento riguarda lavori di regimentazione idraulica del Fosso Orto dei Preti, per il quale Palazzo di città ha ottenuto dal Ministero dell’Interno un contributo di 432mila euro, con l’impegno di spesa per affidamento dell’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Con la determina si dà incarico allo studio “Citygov engineering Srl” di Roma, per un importo di 39.333,53 euro, l’incarico di “progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misure e contabilità e certificazione di regolare esecuzione”.