Forte pioggia e allagamenti in via Appia: città bloccata

La forte pioggia abbattutasi questa mattina in Irpinia ha provocato forti disagi alla circolazione in via Appia con diverse strade allagate. Proprio nell’arteria principale si sono registrati i maggiori disservizi, come denunciato dai social e dal gruppo ABC “Atripalda Bene Comune”: Tombini asfaltati e tombini saltati che non sono riusciti a contenere il flusso d’acqua piovana. E piovono così le critiche sulla modalità dei lavori effettuati in passato e sui mancati controlli.