Coronavirus, esplodono i contagi e salgono i morti in Campania

Esplodono i contagi e salgono i morti in Campania. oggi il virus fa registrare il record assoluto di contagiati con 4.508 nuovi positivi su 23.897 tamponi effettuati, 620 in più di ieri ma con 4.329 tamponi in più effettuati. Di tutti questi nuovi contagiati, 4.138 sono asintomatici e 370 presentano sintomi.