Tra le migliori trattorie in Italia svetta “Zi’ Pasqualina” ad Atripalda

Lo storico ristorante atripaldese Valleverde, meglio conosciuto come Zi’ Pasqualina, è stato valutato tra gli indirizzi “eccellenti” nella guida curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere e composta da 118 Trattorie e Bistrò Moderni di tutta Italia.

Di Valleverde la guida dice:

Sabino Alvino è oste di altri tempi, conosce tutti i clienti e sa cosa proporre loro. Ma lo stesso locale ci riporta al tempo in cui la trattoria serviva per sfamare, era un servizio. Aperta solo a pranzo ha un repertorio infinito di zuppe irpine, ai funghi, ai fagioli quarantini, fusilli e ravioli fatti in casa e conditi con ragù contadino, pezzi di carne indimenticabili con patate tagliate a mano e verdure, dolci fatti in proprio. E poi una cantina piena di vini, la passione di Sabino, dove si beve di tutto di più e dove si affinano formaggi e salumi. La trattoria ValleVerde nasce nel 1953. Dopo la scomparsa della celebre Pasqualina De Benedictis da tutti conosciuta come “Zi’ Pasqualina” l’eredità importante con un grande compito è stata presa da tutta la famiglia: mantenere uno standard qualitativo alto legato esclusivamente al territorio e alla tipicità dei prodotti. Qui vive lo spirito dell’Irpinia migliore, quella attaccata alle tradizioni, ai suoi prodotti, ai suoi grandi vini.

Trattorie e Bistrò Moderni è la prima delle classifiche di 50 Top Italy che andranno a comporre la guida completa per l’anno 2024.