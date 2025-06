Giornate Europee dell’Archeologia: ad Atripalda un viaggio tra storia e scoperte all’antica Abellinum

Venerdì 13 giugno 2025, dalle ore 9:00 alle 13:00, l’area archeologica dell’Antica Abellinum ad Atripalda (AV) ospiterà un evento speciale in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, promosso in collaborazione con il DiSPaC (Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale) dell’Università degli Studi di Salerno.

Laboratori didattici aperti a tutti, organizzati in collaborazione con il DiSPaC dell’Università degli Studi di Salerno, nell’ambito del progetto “Abellinum. Piano per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dell’antico centro irpino”.

Gli archeologi del team di ricerca vi guideranno attraverso:

Simulazioni di scavi archeologici

Rilievo e documentazione di reperti

Riproduzione di intonaci e decorazioni antiche

Visite guidate all’area archeologica

Attività adatte a bambini e ragazzi di tutte le età, dalle scuole elementari alle superiori.

Punto di accesso: Piazza Umberto I, Atripalda (AV), attraverso Rampa S. Pasquale. Ingresso libero e gratuito.

Dichiarazioni del Consigliere Delegato Lello Barbarisi: “Le Giornate Europee dell’Archeologia rappresentano l’occasione ideale per avvicinare la cittadinanza, in particolare i più giovani, al nostro meraviglioso patrimonio culturale. Invitiamo quindi tutti a partecipare per scoprire le nostre radici antichissime attraverso attività coinvolgenti e formative.”

“Questo evento – aggiunge Lello Barbarisi – è il risultato di una importante relazione tra istituzioni, mondo scientifico e comunità locale. L’obiettivo è rendere la cultura accessibile a tutti, promuovere la conoscenza, valorizzare il patrimonio archeologico ritenendole elemento fondamentale di crescita del nostro territorio.”