Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche: al via il questionario online

Il Comune di Atripalda, grazie a un finanziamento della Regione Campania, ha avviato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), un progetto strategico volto a rendere la città più inclusiva e accessibile. Il PEBA si propone di analizzare il territorio comunale per individuare le criticità presenti in edifici pubblici, spazi urbani e percorsi, pianificando interventi mirati che garantiscano la piena fruibilità anche a persone con disabilità o mobilità ridotta.

L’Assessore alle Politiche Sociali, Fabiola Scioscia, sottolinea l’importanza di un impegno condiviso: “Costruire una città accessibile significa costruire una comunità più giusta. Vogliamo ascoltare i cittadini e intervenire dove le difficoltà sono maggiori, perché ogni spazio pubblico deve essere vissuto in autonomia e sicurezza da tutti.”

Per questo motivo, il Comune invita tutti i cittadini a partecipare compilando un questionario anonimo, strumento prezioso per raccogliere segnalazioni e suggerimenti utili a migliorare l’accessibilità del territorio. La collaborazione attiva della comunità è fondamentale per costruire un ambiente urbano che risponda alle esigenze di tutti, promuovendo uguaglianza e inclusione.

Il link per partecipare al questionario è disponibile sul sito del Comune: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex_ylh6Uoku9u_NY2ryxQOTvMRTau-_s1mbHIA5uwCYXBb9A/viewform

Un passo importante verso una Atripalda più accessibile e vicina alle persone.

