Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche: al via il questionario online
Pubblicato in data: 12/8/2025 alle ore:17:19
Il Comune di Atripalda, grazie a un finanziamento della Regione Campania, ha avviato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), un progetto strategico volto a rendere la città più inclusiva e accessibile. Il PEBA si propone di analizzare il territorio comunale per individuare le criticità presenti in edifici pubblici, spazi urbani e percorsi, pianificando interventi mirati che garantiscano la piena fruibilità anche a persone con disabilità o mobilità ridotta.
L’Assessore alle Politiche Sociali, Fabiola Scioscia, sottolinea l’importanza di un impegno condiviso: “Costruire una città accessibile significa costruire una comunità più giusta. Vogliamo ascoltare i cittadini e intervenire dove le difficoltà sono maggiori, perché ogni spazio pubblico deve essere vissuto in autonomia e sicurezza da tutti.”
Per questo motivo, il Comune invita tutti i cittadini a partecipare compilando un questionario anonimo, strumento prezioso per raccogliere segnalazioni e suggerimenti utili a migliorare l’accessibilità del territorio. La collaborazione attiva della comunità è fondamentale per costruire un ambiente urbano che risponda alle esigenze di tutti, promuovendo uguaglianza e inclusione.
Il link per partecipare al questionario è disponibile sul sito del Comune: https://docs.google.com/forms/
Un passo importante verso una Atripalda più accessibile e vicina alle persone.
