Il Corriere dell’Irpinia festeggia i 25 anni dalla rinascita del settimanale

Due giorni di riflessioni e confronti promossi ad Avellino, il 19 e 20 settembre prossimi, dal settimanale Il Corriere dell’Irpinia, diretto da Gianni Festa, che 25 anni fa riprese la pubblicazione della testata, fondata e diretta dal meridionalista avellinese Guido Dorso nel gennaio del 1923. Due sessioni di lavoro in entrambi i giorni che si alterneranno tra Villa Amendola e il Carcere Borbonico. Sul tema della crisi della politica e della legalità, nel pomeriggio di venerdì interverranno tra gli altri il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il Procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, insieme al vice presidente nazionale del M5s, Michele Gubitosa, ai parlamentari Gianfranco Rotondi e Toni Ricciardi e al sindaco di Benevento, Clemente Mastella. I temi della seconda giornata saranno dedicati allo sviluppo dell’Irpinia e al volontariato e terzo settore con la partecipazione del vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, imprenditori e sindacalisti.