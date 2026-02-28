Il Mercatino rionale di Atripalda verso la trattativa privata: prezzo giù del 40%

L’ennesima asta andata deserta era ormai un epilogo annunciato. Per il Mercatino Rionale di via Marino Caracciolo, dopo i ripetuti tentativi di vendita e il ribasso del 30% autorizzato dalla Giunta, non sono arrivate offerte. Ora l’Amministrazione cambia strada: stop ai pubblici incanti e via libera alla trattativa privata con una riduzione fino al 40% del valore di stima.

Il valore di stima originario del Mercatino è pari a 624.800 euro. Con la nuova impostazione, il prezzo potrà essere ridotto fino al 40%, scendendo a 374.880 euro.

Secondo quanto riportato nell’atto, al protocollo comunale risultano già due manifestazioni di interesse.

L’obiettivo dichiarato è chiudere una partita che si trascina da oltre un decennio, cercando di garantire un’entrata per le casse comunali e di definire il futuro di un immobile strategico per il tessuto commerciale cittadino. Ora la fase decisiva sarà quella negoziale: dalle offerte che arriveranno dipenderà l’epilogo di una vicenda amministrativa che ha segnato più consiliature.