Adips Campania, al via la campagna di adesioni. Il presidente, Carmine De Blasio: “occasione storica per contribuire al futuro del welfare regionale”

Parte la campagna di adesioni all’associazione dei dirigenti delle politiche sociali della Campania.

Con un evento online, programmato per il giorno 17 marzo alle ore 17, la nuova associazione nata, qualche settimana fa, su iniziativa di alcuni dirigenti pubblici, ha già promosso incontri online con i colleghi degli ambiti territoriali sociali delle diverse province campane.

A partire da lunedì 17 marzo si avvierà anche la campagna di adesioni rivolta a tutti coloro che già svolgono la professione di dirigenti delle politiche sociali ma anche ai Coordinatori degli ambiti territoriali.

Questa nuova esperienza – dichiara il presidente Carmine De Blasio – si inserisce in un momento decisivo del processo di trasformazione e di consolidamento del welfare locale nella nostra regione. Un importante lavoro si è prodotto in questi anni allo scopo di convertire quelli che prima erano soltanto progetti estemporanei e provvisori nell’ambito sociale in veri servizi ai cittadini che maggiormente ne hanno bisogno. Ancora tanto lavoro resta da fare anche nell’ambito della valorizzazione e qualificazione dei ruoli e dei profili professionali. Occorre attrezzarsi adeguatamente riguardo alle nuove sfide del benessere sociale. A.di.p.s. Campania farà la sua parte.

Per partecipare all’evento online di lunedì 17 marzo alle ore 17 basta collegarsi al link:https://teams.live.com/meet/9388422096438?p=8tk5R1OmwI9cetHLNK