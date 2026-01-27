Nasce il Bar Solidale presso la struttura dell’Associazione di Cultura e Volontariato “Enzo Aprea”

Nasce ad Atripalda, all’interno della struttura dell’Associazione di Cultura e Volontariato “Enzo Aprea”, un nuovo spazio di aggregazione, formazione e inclusione sociale: il Bar Solidale.

Non si tratta di un’attività commerciale, ma di un progetto educativo e sociale svolto nei confronti degli associati, già presenti e dei nuovi associati, in forma strettamente complementare alle attività realizzate in diretta attuazione delle finalità istituzionali di interesse generale.

Il “Bar Solidale” è uno spazio ricreativo, relazionale e formativo, dove i ragazzi e le ragazze con disabilità potranno sviluppare competenze pratiche, sperimentare ruoli stimolanti, riacquisire abilità personali, vivere momenti di confronto e autonomia anche al di fuori delle attività strutturate.

Al centro del progetto ci sono le persone, i loro talenti e le loro storie.

Un percorso già avviato grazie al coinvolgimento dell’’Accademia Trucillo di Salerno ,che ha attivato un primo modulo di formazione tramite il volontariato di competenza, con il supporto di Antonia Trucillo, e che proseguirà con nuove tappe aperte ad altri soci dell’Associazione.

Il progetto mira ad abbattere lo stigma dell’assistenzialismo, offrendo ai ragazzi contesti reali di partecipazione attiva, restituendo dignità, ruolo e valore sociale.

Realizzato con il contributo del Fondo Etico UniCredit, con il patrocinio del Comune di Atripalda e il sostegno di imprenditori locali,il progetto verrà presentato ufficialmente giovedi 29 gennaio 2026 alle ore 10 30 presso la sede dell’Associazione.

Un nuovo passo verso una comunità più inclusiva, consapevole e solidale