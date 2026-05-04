Tomba a camera, il georadar del Cnr di Napoli conferma: «Ora serve lo scavo»

Pubblicato in data: 4/5/2026 alle ore:16:54 • Categoria: Attualità •

Ad Abellinum emergono nuovi elementi sulla possibile tomba a camera in via Tufara. Le indagini georadar condotte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli e consegnate nei giorni scorsi con una relazione composta da 19 cartelle confermano le anomalie già rilevate, ritenute compatibili con la presenza di una struttura ipogea, per la quale si rende necessario un approfondimento diretto tramite scavo. «Dobbiamo verificare sul campo per fugare ogni dubbio», spiega il delegato allaCultura dalla valorizzazione dei Beni archeologici Lello Barbarisi, annunciando l’avvio dell’iter per la valorizzazione del sito, che resterà in loco e potrà diventare visitabile, previo via libera della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

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