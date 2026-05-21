La prevenzione arriva ad Atripalda con i Camper della Salute dell’Asl

Sabato 23 maggio i Camper della Salute dell’Asl Avellino faranno tappa nella Valle del Sabato per una nuova giornata dedicata alla salute e alla prevenzione oncologica

📍 Via Francesco Rapolla, 65

sede Misericordia di Atripalda

🕘 dalle 9:00 alle 14:00

Sarà possibile accedere gratuitamente ai programmi di screening dedicati a diverse fasce di età:

💞 Screening della mammella

➡️ donne tra i 50 e i 69 anni

♈️ Screening della cervice uterina

➡️ Pap Test per le donne tra i 25 e i 29 anni

➡️ HPV DNA Test per le donne tra i 30 e i 64 anni

🔵 Screening del colon retto

➡️ donne e uomini tra i 50 e i 69 anni con consegna del kit SOF per la ricerca del sangue occulto fecale

🩸 Screening Epatite C

➡️ cittadini nati tra il 1969 e il 1989, inclusi gli stranieri temporaneamente presenti (STP)

Un’opportunità concreta per prendersi cura della propria salute attraverso controlli fondamentali, direttamente sul territorio e vicino ai cittadini.

📞 Prenotazione obbligatoria al 340 2832074

(disponibile fino a venerdì dalle 9:00 alle 12:00)

Durante la giornata sarà inoltre presente un punto informativo dedicato alla donazione di organi e tessuti, per promuovere una cultura della salute sempre più consapevole e condivisa.

La prevenzione può fare la differenza. Non aspettare: prenditi cura della tua salute.