La prevenzione arriva ad Atripalda con i Camper della Salute dell’Asl

La prevenzione arriva ad Atripalda con i Camper della Salute dell’AslPubblicato in data: 21/5/2026 alle ore:14:51 • Categoria: Attualità, Sociale •
Sabato 23 maggio i Camper della Salute dell’Asl Avellino faranno tappa nella Valle del Sabato per una nuova giornata dedicata alla salute e alla prevenzione oncologica
📍 Via Francesco Rapolla, 65
sede Misericordia di Atripalda
🕘 dalle 9:00 alle 14:00
Sarà possibile accedere gratuitamente ai programmi di screening dedicati a diverse fasce di età:
💞 Screening della mammella
➡️ donne tra i 50 e i 69 anni
♈️ Screening della cervice uterina
➡️ Pap Test per le donne tra i 25 e i 29 anni
➡️ HPV DNA Test per le donne tra i 30 e i 64 anni
🔵 Screening del colon retto
➡️ donne e uomini tra i 50 e i 69 anni con consegna del kit SOF per la ricerca del sangue occulto fecale
🩸 Screening Epatite C
➡️ cittadini nati tra il 1969 e il 1989, inclusi gli stranieri temporaneamente presenti (STP)
Un’opportunità concreta per prendersi cura della propria salute attraverso controlli fondamentali, direttamente sul territorio e vicino ai cittadini.
📞 Prenotazione obbligatoria al 340 2832074
(disponibile fino a venerdì dalle 9:00 alle 12:00)
Durante la giornata sarà inoltre presente un punto informativo dedicato alla donazione di organi e tessuti, per promuovere una cultura della salute sempre più consapevole e condivisa.
La prevenzione può fare la differenza. Non aspettare: prenditi cura della tua salute.
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