Atripalda sul tetto del mondo: oro agli IPA Games per Fabio Losco e Alex Dello Buono

C’è anche il cuore di Atripalda nella straordinaria impresa della Nazionale Pallavolo Polizie d’Italia, campione del mondo agli IPA Games 2026 disputati a Wroclaw, in Polonia. Un trionfo che parla irpino grazie a due protagonisti assoluti della spedizione azzurra: Fabio Losco e Alex Dello Buono, poliziotti-atleti atripaldesi che hanno trascinato l’Italia fino alla medaglia d’oro.

Un successo costruito con sacrificio, allenamenti e anni di raduni, culminato con la conquista del gradino più alto del podio internazionale. A rendere ancora più prestigiosa l’impresa sono arrivati anche i riconoscimenti individuali: Fabio Losco è stato premiato come miglior attaccante del torneo, mentre Alex Dello Buono ha conquistato il titolo di miglior libero.

La selezione italiana, guidata dal presidente Orazio Soriero, ha saputo unire spirito di squadra, disciplina e qualità tecniche, riuscendo a imporsi nel panorama mondiale delle competizioni riservate alle forze di polizia. Un percorso esaltante che ha visto i due atripaldesi protagonisti dentro e fuori dal campo, diventando simbolo di un progetto sportivo che unisce i valori dello Stato all’eccellenza agonistica.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore allo Sport del Comune di Atripalda, Antonio Guancia, che ha voluto celebrare pubblicamente il risultato raggiunto dai due campioni.

«È un momento di immenso orgoglio per tutta Atripalda – ha dichiarato Guancia –. Vedere Fabio Losco e Alex Dello Buono sul tetto del mondo è la dimostrazione che la dedizione, il rispetto e lo spirito di sacrificio, valori che applicano ogni giorno indossando la divisa, sono le chiavi per il successo anche sul campo da volley».

L’assessore ha poi sottolineato il valore umano e sociale dell’impresa: «A nome dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza, voglio ringraziare questi ragazzi per aver onorato la nostra comunità. Non sono solo campioni nello sport, ma modelli di legalità e impegno per i nostri giovani. Vi aspettiamo a casa per festeggiare insieme questo incredibile traguardo».