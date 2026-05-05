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Guancia Volley Academy, fuori dalla corsa promozione

Pubblicato in data: 5/5/2026 alle ore:07:30 • Categoria: Pallavolo, Pallavolo Atripalda, Sport

Si chiude con una giornata d’anticipo la corsa promozione della Guancia Volley Academy, che nel quinto turno della pool play off incassa la terza sconfitta consecutiva. In trasferta contro Volley Volla, gli atripaldesi guidati da coach Modica, cedono con il punteggio di 3-0 (25-23, 25-21, 25-23), al termine di una gara combattuta ma segnata da episodi chiave e da una minore efficacia nei momenti decisivi.

Nel complesso, la differenza è stata determinata dalla maggiore concretezza dei padroni di casa nei fondamentali di battuta e contrattacco, mentre la Guancia Volley Academy ha pagato qualche passaggio a vuoto nei momenti chiave e qualche prestazione un po’ sottotono di alcuni terminali offensivi.

Una sconfitta che pesa per il gruppo atripaldese, ora matematicamente fuori dalla corsa promozione. Nell’ultimo turno della pool, la squadra di coach Modica tornerà tra le mura amiche della palestra “N. Adamo” di Atripalda, sabato 9 maggio alle ore 16:30, per affrontare Ischia Volley, gara che non avrà più implicazioni di classifica.

Il discorso promozione resta invece aperto tra Volley Volla e Afragola, che si affronteranno nell’ultimo turno: la vincente conquisterà direttamente la Serie B, mentre la perdente potrà ancora giocarsi il salto di categoria attraverso un nuovo spareggio.

Nonostante l’epilogo amaro, resta estremamente positivo il bilancio stagionale della Guancia Volley Academy, protagonista di un percorso di crescita significativo, soprattutto per i giovani del roster.

A conferma del lavoro svolto dal club arriva anche un importante riconoscimento individuale: il giovane palleggiatore Christian Converso, classe 2010, è stato convocato dalla selezione regionale della Campania e ha preso parte al “Trofeo dei Tre Mari”, disputato in Puglia dal 24 al 26 aprile.

Un segnale concreto della qualità del vivaio e delle prospettive future della società.

La Guancia Volley Academy guarda dunque avanti, consapevole del valore del percorso intrapreso e pronta a ripartire con ancora maggiore determinazione.

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