Stagione positiva per la Guancia Volley Academy

Pubblicato in data: 15/5/2026 alle ore:19:41 • Categoria: Pallavolo, Pallavolo Atripalda, Sport •

Davanti al pubblico amico, la Guancia Volley Academy archivia la propria stagione con una prestazione di spessore, superando l’ASD Ischia Pallavolo per 3-1 nell’ultima gara dei play off di Serie C. Alla palestra “N.Adamo” gli atripaldesi si impongono con i parziali di 25-16, 25-27, 25-14 e 25-16, chiudendo nel migliore dei modi un’annata che, nonostante l’eliminazione dalla corsa verso la Serie B, resta ampiamente positiva. Per la formazione guidata da coach Modica, infatti, il primo campionato di Serie C si conclude con un bilancio estremamente incoraggiante, fatto di crescita tecnica, maturazione tattica e risultati che hanno confermato la competitività del progetto atripaldese anche in una categoria di alto profilo regionale. Nel match contro Ischia, la Guancia Volley Academy ha mostrato qualità offensive e grande continuità di rendimento. A trascinare i biancoverdi è stato l’opposto Spera, top scorer dell’incontro con 23 punti, autentico terminale offensivo della squadra nei momenti chiave della gara. Prestazioni di assoluto rilievo anche per il capitano Guancia e per il centrale Lombardi, entrambi autori di 16 punti, capaci di garantire solidità sia in attacco che nelle fasi di muro e ricostruzione. Determinante, inoltre, la regia del palleggiatore De Prisco, lucido nella distribuzione del gioco e abile nel valorizzare tutte le soluzioni offensive a disposizione. Indicazioni importanti sono arrivate anche dal contributo dei più giovani. Morrongiello e Rivellini hanno risposto presente ogni volta che sono stati chiamati in causa, confermando la bontà del percorso di crescita intrapreso dal club. Proprio il lavoro sul settore giovanile rappresenta uno dei punti cardine del progetto tecnico della società, che nel corso della stagione ha saputo sfruttare anche il percorso della prima divisione, culminato con la promozione in Serie D, per accelerare la maturazione dei propri talenti. Si chiude dunque una stagione che lascia entusiasmo, consapevolezza e solide basi per il futuro. La società atripaldese è già al lavoro per programmare il prossimo campionato, con l’obiettivo di consolidare quanto costruito e alzare ulteriormente l’asticella, proseguendo in un percorso di crescita tecnica, societaria e sportiva sempre più ambizioso.

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