Ciclismo, successo per l’atripaldese Angelo Ruocco al ciclocrono CSI 2026

Buona la prima. Il ciclista atripaldese Angelo Ruocco del team Eco Evolution Bike vince nella rispettiva categoria Master 8 la IV^ cronoscalata Alto Bradano svoltasi domenica mattina a Oppido Lucano in provincia di Potenza.

Alla gara, valida per la prima prova del Campionato Ciclocrono CSI (centro sportivo italiano) 2026, hanno partecipato sessantuno atleti e, si è svolta su un percorso di sette chilometri con pendenza media del 4,5% e massima del 10% e un dislivello di quattrocento metri.

Angelo Ruocco con il tempo di 20’38” si aggiudica il primato nella rispettiva categoria Master 8, piazza d’onore per l’atleta locale Giuseppe Marino (ciclomotori Oppido Lucano) con 21’02”, terzo posto per Michele Piacquadio (team Cicogna Cerignola) 21’19”.

Nella classifica finale assoluta ha visto il trionfo di Vincenzo Damiano (team Raborn)14’04”, alle sue spalle il compagno di squadra Nicola Campanile (team Raborn) 14’05” e Giuseppe Sassano (bike in tour Vallo di Diano) 14’11”.

Prossima prova domenica 24 maggio ad Acerenza (PZ).