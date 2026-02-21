Ciclismo, test e visite mediche per il team atripaldese Eco Evolution Bike

Il team Eco Evolution Bike è pronto per un’altra stagione agonistica, la sesta dalla fondazione.Come consuetudine anche per il corrente anno 2026 gli atleti dell’organico si sono sottoposti alle visite mediche presso lo studio del dott. De Nisco, ambulatorio di riferimento con sede a Venticano. In una struttura di eccellenza sotto la supervisione del medico, i diciannove atleti del team si sono sottoposti a test spirometrici ed ecocardiogramma. Tutti gli atleti hanno superato i test e avuto l’idoneità sportiva agonistica.

Marco Rodia, direttore sportivo del team, ha dichiarato: I nostri valori racchiudono in se quello che questo sport richiede: spirito di gruppo, sacrificio e dedizione ma sempre divertendoci. Siamo un gruppo di amici con in comune la passione per la bici che muove la nostra voglia di girare non solo la nostra verde Irpinia ma l’Italia in sella alla bicicletta cercando attraverso i nostri social, i nostri video e le nostre foto la genuinità del ciclismo. Quest’anno l’organico si è arricchito di un nuovo atleta, Biagio Terrazzano, atleta di spessore, solido e affidabile che aggiunge ulteriore qualitàalla squadra.

Questi sono i diciannove atleti che compongono la rosa per la stagione 2026: Pasquale Manna, Marco Miele, Pasquale Manna, Pellegrino Tozzi, Adolfo Rodia, Marco Rodia, Mario Venezia, Alberto Pisano, Carlo Taccone, Alfonso Alvino, Alfredo Preziosi, Angelo Ruocco Maurizio Cipolletta, Giuseppe Calabrese, Loukin Mikhail, Gennaro Giliberti, Francesco Ricci, Biagio Terrazzano, Giuseppe Albanese e Annalisa Albanese.