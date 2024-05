Festeggiamenti Sant’Antonio, ieri sera alzata del Pannetto in piazza Umberto

Si è rinnovata, come ogni anno, ieri sera la tradizionale cerimonia dell’Alzata del Pannetto, l’antico rito che, di fatto, avvia i festeggiamenti, a distanza di un mese, per la festa in onore di Sant’Antonio di Padova.

L’appuntamento con la festa è, come sempre, il 13 giugno, giorno in cui si celebra il Santo.

Ieri sera in piazza Umberto I, alla presenza del parroco della chiesa madre don Luca Monti e di don Ranieri Picone della chiesa del Carmine, dell’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo, le autorità militari e del comitato festa si è proceduti all’Alzata del Pannetto, che resterà esposto all’ingresso di piazza Umberto fino al termine della programmazione degli eventi religiosi e civili.