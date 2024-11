Air Campania: 3 milioni per il bike sharing mobility anche ad Atripalda

Si chiama “AIR Campania multi-modalità” il progetto con cui l’azienda regionale di Trasporto Pubblico Locale ha ottenuto, attraverso il “Programma sperimentale Sharing Mobility della Regione Campania”, due finanziamenti per un totale di 3 milioni di euro destinati alla promozione dei servizi di mobilità condivisa.

Per il triennio 2022-2024, la Regione Campania ha ricevuto complessivamente 5.022.065 euro dai fondi previsti dal decreto interministeriale dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e Finanze, che riserva lo 0,3% del Fondo nazionale alla mobilità condivisa, come indicato dall’art. 8, comma 6, del decreto-legge del 16 giugno 2022, n. 68.

Il progetto “AIR Campania multi-modalità” punta a implementare servizi di bike sharing. Per la provincia di Avellino interesserà i comuni di Avellino, Atripalda, Mercogliano, Solofra e Montoro; per la provincia di Caserta i comuni di Caserta, Aversa, Capua, Marcianise e Santa Maria Capua Vetere. Inoltre, prevede per gli utenti del Trasporto Pubblico Locale tariffe agevolate per incentivare l’uso dei nuovi servizi.

Soddisfatto l’amministratore Anthony Acconcia: «Grazie alla Regione Campania e al presidente De Luca, diamo il via a un programma sperimentale di mobilità sostenibile e inclusiva. Questo progetto innovativo ci consente di proseguire nel nostro impegno di rendere accessibili modalità di trasporto ecologiche e condivise, contribuendo così a migliorare la qualità della vita nei nostri territori».

I dettagli dell’iniziativa verranno presentati nel corso di due incontri. Il primo si terrà a Caserta martedì 5 novembre alle ore 15.30, presso la sede di AIR Campania, in via Ponteselice, con la partecipazione dei sindaci dei comuni interessati: Carlo Marino (Caserta), Francesco Matacena (Aversa), Adolfo Villani (Capua), Antonio Trombetta (Marcianise) e Antonio Mirra (Santa Maria Capua Vetere).

Il secondo appuntamento si terrà ad Avellino, dove l’amministratore Anthony Acconcia presenterà il progetto mercoledì 6 novembrealle ore 10.00, presso la sede dell’Autostazione di AIR Campania, in via Fariello. All’incontro sono stati invitati i sindaci: Laura Nargi (Avellino), Paolo Spagnuolo (Atripalda), Vittorio D’Alessio (Mercogliano), Nicola Moretti (Solofra) e Girolamo Giaquinto (Montoro).