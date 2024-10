Dimissioni comandante dei Vigili, Renzulli (Abc): “fuga dei dirigenti comunali”

Non c’è dubbio che tra i dirigenti del Municipio e l’amministrazione esiste una condizione per cui due o più cose o situazioni sono tra loro sono in contrasto e non compatibili l’una con l’altra, sicché non possono coesistere o conciliarsi. Altrimenti non si spiega la fuga in massa. Il primo ad andare via fu il segretario generale, non appena Spagnuolo fu eletto, eppure il dottor Iorio fu nominato proprio da Paolo Spagnuolo nel 2015. Subito dopo l’ufficio tecnico in blocco lascia e va in pensione. Agosto 2023 arriva la nuova segretaria la dottoressa Anna Cella e intanto va via il Comandante della Polizia municipale il dottor Domenico Giannetta. L’anno si chiude con l’addio della dottoressa Cella, dopo soli pochi mesi, e subito dopo anche la sua vice, la dottoressa Katia Bocchino, passa alla Provincia. Sicuramente tutti hanno fatto un salto di qualità, ma non c’è dubbio che a facilitare tale scelta sia stata la situazione Atripaldese, che sembra sempre più ingarbugliata, vedi la vicenda della Municipalizzata dove lo scontri con gli uffici è sotto gli occhi di tutti. Ora, a sorpresa , le dimissioni del neo Comandante della Polizia dottor Scotese. Noi ci chiediamo se il Prefetto di Avellino abbia chiesto al nostro Sindaco chiarimenti in merito. La fuga da Palazzo Città Atripalda è una realtà, chi sarà il prossimo?