Mercogliano piange Gino Corrado: il cordoglio del sindaco Vittorio D’Alessio

Se n’ è andato Gino Corrado.

Una pietra miliare nel mondo del calcio irpino, un punto di riferimento per tanti giovani sportivi che insieme a lui sono cresciuti prima come uomini e poi come talenti di livello nazionale.

Intere generazioni, dai pulcini agli esordianti fino alle prime squadre, sono passati sotto la sua ala. A lui va, oltre il merito sportivo, quello di aver saputo aggregare e togliere dalla strada centinaia di ragazzi, dando al calcio il suo più pregiato valore educativo e sociale.

Resterà indelebile la sua autenticità, la determinazione, la passione per il calcio che non è si limitata mai al campo, ma è diventata palestra di valori per crescere.

A Gino Corrado voglio dire “grazie” perchè la storia della nostra città e dell’ Irpinia non sarebbe stata la stessa senza la sua instancabile voglia di fare e, a livello personale, da Sindaco, perchè non mi ha mai fatto mancare, fino alla fine, i suoi consigli e la sua vicinanza.

Che la terra ti sia lieve, caro amico Gino.