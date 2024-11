Taglio del nastro questa mattina per il nuovo Ponte delle Filande. Il presidente Buonopane: “Opera attesa da trent’anni”

Taglio del nastro questa mattina per il nuovo Ponte delle Filande. Un intervento realizzato dalla Provincia di Avellino con il costo di circa un milioni di euro. Il presidente Rizieri Buonopane commenta: “Come Provincia abbiamo pianificato, progettato, previsto i fondi e realizzato questa importante opera. È stato così risolto un problema antico. Ricordo che proprio all’indomani del mio insediamento si registrò un disagio notevole a causa dell’allagamento della zona per l’esondazione del corso d’acqua. I tempi di realizzazione dell’intervento si sono allungati a causa dello spostamento dei sottoservizi, che quindi non ci competevano direttamente, e dei ritardi per le forniture. Ora, finalmente, si apre il ponte e si archiviano disagi notevoli per residenti e attività commerciali. L’attenzione dell’amministrazione provinciale sul tema della viabilità è massima. Il Ponte delle Filande era una nostra proprietà. Oggi ci siamo”.