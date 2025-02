Le studentesse atripaldesi Alessandra Ruocco e Giulia Zeoli premiate alla Camera dei Deputati dalla Fondazione Italia Usa

Il Sindaco Avv. Paolo Spagnuolo, l’Amministrazione Comunale e l’intera comunità esprimono le proprie congratulazioni ad Alessandra Ruocco e Giulia Zeoli, premiate dalla Fondazione Italia USA per il “talento universitario”, riconoscimento nazionale conferito ai neolaureati di eccellenza delle università italiane. Ruocco, tra l’altro, ha svolto il proprio tirocinio formativo presso il Comune di Atripalda (Ufficio Tributi).

“Giovani come Alessandra e Giulia onorano la nostra città. La competenza, l’impegno e lo studio sono elementi, oggi, fondamentali per poter emergere e quindi Alessandra e Giulia possono assurgere ad esempio non solo per tanti loro coetanei ma anche per i più piccoli” evidenzia il Sindaco.