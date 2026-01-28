Atripalda celebra i 100 anni di Alfonsina Rotondi

Atripalda celebra i 100 anni di Alfonsina RotondiPubblicato in data: 28/1/2026 alle ore:07:18 • Categoria: Giorni Felici •
Atripalda in festa per il secolo di vita della signora Alfonsina Rotondi. Questa mattina il sindaco Paolo Spagnuolo e l’Amministrazione comunale le hanno portato gli auguri dell’intera città, omaggiandola con 100 rose rosse, simbolo dell’affetto e della gratitudine della comunità. Auguri di cuore, Alfonsina.
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!
Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.
Lascia un commento