Laurea Carmelina La Verde: auguri

Pubblicato in data: 5/8/2025 alle ore:11:17 • Categoria: Giorni Felici •

Presso l’Università agli Studi – E-CAMPUS – Novegrato di Como, ha conseguito, con lusinghiera votazione, il diploma di Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne la sig.na Carmelina La Verde, discutendo una interessantissima testi dal titolo: Nevertrust the artist, trust the tale”. Relatore il ch.mo prof. Paolo Pepe. Alla neo dottoressa gli auguri di una splendida carriera professionale. Auguri anche alla mamma prof.ssa Rosalba particolarmente lieta per il lieto evento.

