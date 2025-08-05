  
gioved� 07 agosto 2025
Flash news:   Emergenza roditori lungo il fiume Sabato: il Comune di Atripalda attiva un piano straordinario di bonifica Il Consiglio comunale di Atripalda respinge la mozione di rilancio del commercio cittadino Bruno Canino incanta nella XXXIII edizione del Festival “I Luoghi della Musica” Campionato interregionale ciclocrono CSI 2025: ottima prova dell’atripaldese Angelo Ruocco Ecco il calendario ufficiale della Serie A2 Old Wild West 2025/2026 Atripalda, spunta un maxi gettito IMU da 200mila euro: è scontro in aula tra Landi e Spagnuolo Laurea Carmelina La Verde: auguri Da domani i lupi in allenamento allo stadio “Valleverde” di Atripalda Atripalda accoglie i pellegrini del Giubileo dei Giovani. FOTO Caso Acm, Atripalda Futura e Abc interrogano il sindaco: “Valuti la permanenza di Orsino come amministratore unico”

Laurea Carmelina La Verde: auguri

Pubblicato in data: 5/8/2025 alle ore:11:17 • Categoria: Giorni Felici

Presso l’Università agli Studi – E-CAMPUS – Novegrato di Como, ha conseguito, con lusinghiera votazione, il diploma di Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne la sig.na Carmelina La Verde, discutendo una interessantissima testi dal titolo: Nevertrust the artist, trust the tale”.

Relatore il ch.mo prof. Paolo Pepe.

Alla neo dottoressa gli auguri di una splendida carriera professionale. Auguri anche alla mamma prof.ssa Rosalba particolarmente lieta per il lieto evento.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *