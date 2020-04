Festa della Liberazione, oggi 25 Aprile il 75° anniversario nei versi di Gabriele De Masi

Un 25 Aprile particolare quello che oggi si festeggia in Italia al tempo del Coronavirus. Noi lo vogliamo ricordare con una foto, i tricolori che sventolano dai balconi delle abitazioni in questi mesi segnati da migliaia di morti, strade vuote e deserte delle città a causa del Coronavirus. Il presidente della Repubblica nel messaggio per la Festa della Liberazione dichiara: “Oggi come allora siamo tutti chiamati all’impresa del rilancio. Insieme possiamo farcela e lo stiamo dimostrando”.

Questo anniversario d’ Aprile

Silenzio, buio di bare, camion militari,

sfilano senza accelerare, mesta parata,

soldati in ritirata, esercito in rotta,

funerale di stato, senza bandiere,

né fanno seguito i cari, un fiore,

la croce, dove andranno, lontano.

Mesta, fredda mezzanotte, tetra.

Sempre nera, la casacca della morte.

Gabriele De Masi