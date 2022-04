“Atripalda città del commercio tradizionale o dei supermercati?”: domani forum promosso da Primavera Meridionale

Venerdì 8 Aprile alle ore 18 presso il Bar Europa in via Cesinali numero 27 ad Atripalda, l’associazione metapolitica Primavera Meridionale terrà un forum dal titolo “Atripalda città del commercio tradizionale o dei supermercati”.

All’incontro che rientra in un più vasto percorso di iniziative che l’associazione sta tenendo in vari comuni che saranno impegnati nelle prossime amministrative prenderanno parte tra gli altri Massimo Antonio Bimonte, l’ex assessore Antonio Prezioso, il presidente della Camera di Commercio Oreste La Stella, l’imprenditore Gerardo Iannaccone, il professore Sergio Barile. Conclude Sabino Morano. Questo tipo di iniziativa, spiegano gli organizzatori, intende portare un proprio contributo, elaborato sulla scorta di studi ed esperienze, al dibattito pubblico atripaldese in un momento caratterizzato da grandi cambiamenti strutturali ed economici.