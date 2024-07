Giuseppe Calabrese trentaduesimo alla gara Sila Epic MTB 2024

Nonostante il poco tempo per recuperare le fatiche di 15 giorni fa alla MB Race ultra famfy di Megève in alta Savoia ed ecco che continua a brillare e a dare spettacolo Il bikers Giuseppe Calabrese del team Eco Evolution Bike. L’ultimo show è arrivato in un’altra gara regina: la Sila Epic MTB valida per l’8^ prova della challance Trofeo dei Parchi Naturali MTB svoltasi nel parco nazionale della Sila a Camigliatello Silano in provincia di Cosenza. Giuseppe Calabrese ha concluso il percorso più lungo, 84 chilometri e un dislivello di 3400 metri in sei ore e mezza concludendo la gara 32mo posto assoluto e 8vo nella rispettiva categoria Master4. L’instancabile bikers del team atripaldese Eco Evolution Bike ha fatto appello alle sue grandi capacità mentali, tenacia e grinta per portare a termine la gara rivelatasi ancora più dura, non solo per il percorso già duro e impegnativo, ma anche per il caldo asfissiante (40°). Anche se due settimane non sono state sufficienti per recuperare, Giuseppe Calabrese è il suo team eco evolution bike sono orgogliosamente soddisfatti e l’entusiasmo sale sempre più in alto. Prossimo impegno per Giuseppe Calabrese é alla Gran Fondo Sele che si svolgerà il prossimo 28 luglio a Contursi Terme.