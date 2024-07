Festeggiamenti in onore di Sant’Anna, questa sera messa e processione ad Atripalda

Messa e processione questa sera, 26 luglio, per i Festeggiamenti in onore di Sant’Anna.

La solenne celebrazione eucaristica, è fissata per le ore 19 nella Chiesa del Convento di Santa Maria della Purità in via Cammarota. A seguire, subito dopo la messa, ci sarà la tradizionale processione con la statua della Santa per le via della città accompagnata dalla banda musicale Fisciano. L’appuntamento con la tradizione è promosso dalla Parrocchia della chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire con il parroco Don Luca Monti.