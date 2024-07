Atripalda in lutto: oggi l’addio ad Angela Romano de “I Sognatori”

Atripalda piange la prematura scomparsa di Angela Romano, la carismatica leader della band “I Sognatori”.

Il sindaco Paolo Spagnuolo la ricorda così:”

Schietta, sincera, un libro aperto. Amava la vita ed i momenti di vitalità, di aggregazione, di confusione. Tutto era racchiuso nella musica ed, in particolare, nel canto. Instancabilmente altruista, era sempre pronta ad aiutare il prossimo.

E poi che bello il suo rapporto con la famiglia, l’amore illimitato verso Ciro, Renata, Lucia e la splendida mamma.

Dispensava a tutti sorrisi ed allegria. Mi divertivo tanto quando mi prendeva in giro chiamandomi “il piccolo Renzi” ed io ultimamente le rispondevo che non sapevo se considerarlo un complimento.

Stasera, se non avesse avuto impegni lavorativi, sarebbe stata ad Abellinum, come l’anno scorso, a godersi musica ed emozioni legate al luogo.

Fai buon viaggio Angela e, mi raccomando, diffondi allegria ed ironia anche Lassù, e continua a sognare, come ci hai insegnato con i “tuoi sognatori”.

La comunità di Atripalda si stringe ora intorno alla famiglia di Angela, condividendo il dolore per questa grande perdita. I messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto che stanno arrivando da ogni parte sono la prova tangibile di quanto Angela fosse amata e apprezzata. La sua eredità, fatta di musica, passione e umanità, continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta e nelle note delle canzoni de “I Sognatori”.

I funerali si svolgeranno questo pomeriggio, alle ore 16, presso la Chiesa del Carmine di via Roma.

Alla famiglia e alla sorella Renata giungano sentite condoglianze da parte della redazione.