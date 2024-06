Forza Italia primo partito ad Atripalda alle Europee, l’analisi di Ermelindo Romano

Con estrema soddisfazione registro che ad Atripalda Forza Italia registra la posizione di primo partito cittadino con 910 voti corrispondenti al 24,20%. L’impegno del Sig Sindaco e di parte dell’attuale amministrazione hanno contribuito in maniera sostanziale a tale risultato. Da questo dato derivano due analisi: la prima che l’attuale amministrazione riesce nel campo di Forza Italia a proporre una proposta politica e, soprattutto, a trovare su questa un consenso tale da proiettare il partito al doppio del dato nazionale e regionale. La seconda che, sia auspicabile che la modulazione di attività amministrativa, possa coniugarsi anche in proposta politica sul territorio, al fine di inserire Atripalda in una filiera di tutela, progettazione e programmazione Europea e di Governo nazionale. Ermelindo Romano segretario cittadino circolo Forza Italia di Atripalda.