Addio alla professoressa Ersilia Capozzi mamma dell’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo

Addio alla professoressa Ersilia Capozzi in Spagnuolo.

E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari presso la città Ospedaliera di Avellino la professoressa Ersilia Capozzi, un pezzo di storia del corpo docente dell’Istituto comprensivo “De Amicis-Masi” di Atripalda dove aveva insegnato matematica, mamma dell’ex sindaco Geppino e moglie dell’ingegnere Carmine, anche lui impegnato ai tempi della Dc in politica come assessore comunale.

Amava Atripalda ed i suoi alunni.

Una scomparsa che lascia nel dolore la famiglia, i parenti, i colleghi di lavoro e quanti la conoscevano e le volevano bene. La piangono il marito Giuseppe i figli Geppino e Teresa, il genero Sabino Iannaccone, la nuora Maria Gonzalez, la sorella Lucia, i fratelli farmacisti Lello e Sergio e i parenti tutti.

Domani mattina, domenica 31 luglio, verrà celebrato il rito funebre, alle ore 10, presso la chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire di Atripalda.

Cordoglio da parte del mondo della politica. Il sindaco, l’Amministrazione comunale e i dipendenti partecipano al dolore dell’ex sindaco Giuseppe. «I consiglieri comunali del gruppo “Atripalda Futura” – dichiara telefonicamente l’ex assessore Mirko Musto – si stringono intorno al collega consigliere Giuseppe Spagnuolo per la perdita dell’amata madre Ersilia».

Anche il Pd di Atripalda, in cui milita l’ex sindaco «si stringe in un commosso abbraccio all’amico Giuseppe Spagnuolo per la dipartita dell’amata mamma Ersilia».

Alla famiglia e all’ex sindaco Geppino giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione.