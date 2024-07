Dolore e commozione per l’ultimo saluto all’ex consigliere comunale Emilio Moschella

«Un uomo di grande cultura e visione». Lacrime e commozione nel giorno dell’addio all’ex consigliere comunale Emilio Moschella, scomparso prematuramente a 60 anni.

Docente al Liceo Artistico “De Luca” di Avellino, pittore e scultore, autore di numerosi dipinti e opere d’arte presenti nelle piazze di alcuni comuni irpini, è stato un politico di lungo corso della cittadina del Sabato.

Un dolore composto ma straziante si respirava all’interno della chiesa della Madonna del Carmine di via Roma ieri mattina. La comunità si è stretta intorno alla moglie Rita De Piano, ai figli Vincenzo ed Antonella, la nuora Elisa Parziale, le sorelle Nicolina ed Anna, i fratelli Amodio, Giuseppe, Sabino e Giovanni, le cognate e i nipoti.

Il parroco, don Ranieri Picone, insieme a don Modestino Limone, ne ha ricordato nell’omelia la figura: «Ci ha lasciato così all’improvviso, in modo sgomento. La sua sensibilità, la sua amicizia, il suo senso di discrezione. Un docente con grande umanità. Ha incarnato tante vocazioni, scultore di opere anche qui in sagrestia conserviamo una sua opera. Ha vissuto 60 anni intensamente sempre reagendo, lottando e andando avanti. Ha segnato la storia politica e civile di questa comunità».