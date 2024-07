Il torrente Salzola si tinge di rosa: nuovi scarichi abusivi nel tratto che attraversa Atripalda.

Una schiuma di colore rosa è comparsa l’altro giorno nel tratto del fiume che costeggia via Fiumitrllo e via Cammarota in prossimità del confine tra il territorio atripaldese e quello del comune di Manocalzati.

Il Salzola ha cambiato così colore, il corso d’acqua è uno degli affluenti del fiume Sabato. Immagini che hanno messo in apprensione i residenti. Le foto sono state postate sulla pagina Facebook. Indaga l’Arpac.