Sospiro di sollievo ad Atripalda: Roberto ritrovato a Napoli

Sospiro di sollievo per i familiari e gli amici di Roberto Marotta, il ventinovenne di Atripalda di cui sabato scorso si erano perse le tracce. Il giovane è stato ritrovato nel pomeriggio a Napoli dai militari del Nucleo Radiomobile, in costante contatto con la stazione dei Carabinieri di Atripalda. Grazie alla localizzazione GPS della vettura e alle segnalazioni ricevute, Roberto è stato trovato poco distante dalla sua auto. L’allarme era scattato in mattinata, quando il documento del giovane era stato rinvenuto a Montevergine, e di lui si erano perse le tracce.

Anche il sindaco è stato in continuo contatto con gli uomini della Benemerita.

Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio.