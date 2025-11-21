Stasera 21 novembre alle ore 21:00, presso il Country Sport di Avellino, si terrà l’evento di chiusura della campagna elettorale regionale di Forza Italia, con la presenza del Segretario provinciale, Angelo Antonio D’Agostino, e del segretario regionale e capo delegazione al Parlamento Europeo, Fulvio Martusciello.

L’iniziativa dal titolo “Irpinia Azzurra”, che nasce in sinergia con il Coordinamento dei Giovani di Forza Italia, rappresenta il momento conclusivo di un percorso che nelle ultime settimane ha coinvolto amministratori, sostenitori, iscritti e semplici cittadini dell’intera provincia. Sarà l’occasione per condividere idee, confrontarsi ancora sulle sfide future e ribadire l’impegno di Forza Italia per il territorio irpino.

“Questo appuntamento – dichiara D’Agostino – vuole essere un’occasione per ritrovarci e chiudere insieme una campagna elettorale intensa e partecipata. L’Irpinia merita attenzione, progetti concreti e una rappresentanza seria, continuiamo questo cammino insieme”.

Alla manifestazione saranno presenti i 4 candidati azzurri al consiglio regionale: Fabio Di Pietro, Laura Nargi, Selenia Panebianco, e Livio Petitto.