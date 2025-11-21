Elezioni Regionali Campania2025, l’appello al voto della candidata Pd Anna Nazzaro: “Costruiamo insieme la nostra Irpinia”

  
sabato 22 novembre 2025
Pubblicato in data: 21/11/2025 alle ore:21:46 • Categoria: Partito Democratico, Politica

“Il mio viaggio attraverso l’Irpinia è stato un’esperienza esaltante, in linea con il mio modo di interpretare e fare politica. Ho incontrato cittadini, associazioni, amministratori, imprenditori, giovani e anziani, ascoltando con attenzione le loro storie, le loro preoccupazioni e le loro speranze”.

Anna Nazzaro, candidata alle Regionali nella lista del PD a sostegno di Roberto Fico Presidente, invita al voto e alla partecipazione. “La nostra Irpinia merita di più. Merita un futuro di sviluppo sostenibile, di opportunità e di rinascita economica.

Una sfida ambiziosa che richiede una partecipazione attiva, consapevole e responsabile di tutti noi”.

Votare diventa allora un passaggio fondamentale per costruire un’Irpinia più centrale e protagonista in Campania. “Il nostro voto è uno strumento potente per far sentire la nostra voce, per contribuire a creare una Regione più giusta e più attenta alle esigenze di tutti, soprattutto dei più fragili”.

Imprenditrice, da sempre attenta al sociale, Anna Nazzaro è consigliere comunale ad Atripalda, dove ha ricoperto, per cinque anni, anche il ruolo di vicesindaco. Un’esperienza politica e amministrativa che intende mettere ancora una volta al servizio dell’Irpinia e degli irpini. “Ora è il momento del voto, della partecipazione”, ribadisce. “Non andare alle urne sarebbe un’occasione mancata per incidere sulle decisioni che ci riguardano da vicino. È il momento di essere protagonisti, di partecipare attivamente, di votare con responsabilità e consapevolezza per il nostro futuro. Insieme, ne sono convinta – rilancia Anna Nazzaro – possiamo riscrivere il destino della nostra terra. Insieme, possiamo fare la differenza. Grazie di cuore per la vostra attenzione e il vostro sostegno. In questo mese di campagna elettorale siete stati il mio insostituibile punto di riferimento. Ora siamo arrivati al traguardo: un ultimo sforzo e inizierà il nostro viaggio verso una nuova Irpinia”.

