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Referendum, il PD esulta: “Vince il NO, ad Atripalda oltre il 65% e alta partecipazione”

Pubblicato in data: 24/3/2026 alle ore:23:10 • Categoria: Partito Democratico, Politica

Il Partito Democratico accoglie con soddisfazione l’esito del referendum, che ha segnato una chiara affermazione del NO su scala nazionale.

Un risultato che parla di partecipazione, consapevolezza e senso di responsabilità da parte dei cittadini, capaci di esprimersi con lucidità anche di fronte ad un quesito volutamente poco chiaro e caratterizzato da numerose incertezze, generate dalle modalità con cui è stato formulato e proposto dal governo.

Ad Atripalda questo orientamento è emerso con particolare forza, oltre il 65% dei votanti ha scelto il NO, confermando l’attenzione e la maturità della comunità locale di fronte ad un quesito complesso. A rendere ancora più significativo il dato

è stata anche l’affluenza, vicina al 60%, segnale evidente di quanto gli italiani sappiano esserci quando avvertono l’importanza del proprio voto.

In questo quadro si distingue il contributo della Generazione Z, la cui partecipazione è stata decisiva. I giovani hanno dimostrato consapevolezza e responsabilità, riaffermando con forza che il futuro passa anche, e soprattutto, dalle loro scelte.

L’auspicio è che questo impegno continui a tradursi in una presenza attiva anche nelle prossime scadenze elettorali, amministrative e politiche.

Pur non avendo una diretta valenza amministrativa, il risultato referendario rappresenta comunque un segnale politico chiaro, che apre una riflessione sul futuro e sulle prossime sfide elettorali.

In vista delle future elezioni amministrative, il Partito Democratico è determinato a costruire una proposta solida e credibile, fondata su idee concrete e su un percorso condiviso con la comunità.

Questo impegno si radica in una presenza costante sul territorio, fatta di ascolto, confronto e vicinanza ai bisogni reali delle persone.

Un approccio che si distingue dalla gestione dell’attuale amministrazione, che appare sempre più distante e poco incisiva, priva di una visione capace di offrire ai cittadini di Atripalda risposte efficaci e concrete prospettive di sviluppo.

Un ringraziamento sincero va a tutte le cittadine e i cittadini che hanno partecipato al voto e a quanti, con passione e dedizione, hanno contribuito alla campagna referendaria.

Da qui si riparte, con l’obiettivo di mantenere viva questa energia civica, rafforzare il legame con i cittadini e promuovere una partecipazione sempre più ampia e consapevole.

È su queste basi che il Partito Democratico intende proseguire il proprio percorso, mettendo al centro ascolto, competenza e tutela degli interessi collettivi, per costruire insieme un futuro migliore per la nostra comunità.

Circolo PD di Atripalda

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